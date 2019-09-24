شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لحظة وصول الرئيس السيسي إلى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أذاعت قناة "أكسترا نيوز" لحظة وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المقرر أن تلقى البرازيل الكلمة الأولى للدول الأعضاء وذلك عند الساعة 9 صباحا بتوقيت نيويورك الثالثة بتوقيت القاهرة، تتبعها الدولة المضيفة "الولايات المتحدة الأمريكية"، ويعقبها كلمة مصر، والتى يلقيها الرئيس عبد الفتاح السيسي. Advertisements

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