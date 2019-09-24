شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين توقع اتفاقية مع مصلحة الأحوال المدنية لضبط عمليات صرف المعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إنها وقعت اتفاقية تعاون مع مصلحة الأحوال المدنية، بشأن إبلاغ النقابة بأسماء المعلمين المتوفين من الأعضاء لضبط عملية صرف المعاشات.

وناقشت هيئة مكتب النقابة العامة، فى بيان، بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بشأن تخصيص 3 آلاف فدان للمعلمين، بواقع 1000 فدان فى الخارجة، 1000 في الداخلة، 1000 فى الفرافرة، على أن يتم الإعلان عن نظام التخصيص للمعلمين فى حينه.

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وتطرقت هيئة المكتب إلى دراسة بعض العروض المقدمة لاستخدام الشاطئ الرملى بنادى الشاطئ للمعلمين بالإسكندرية لإنشاء حمام سباحة للمعلمين وأسرهم المترددين على النادى.