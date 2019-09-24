رئيس الوزراء يتفقد مُجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة بياض العرب الصناعية ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له من الوزراء والمحافظين في إطار زيارته لمحافظة بني شريف، مشروع مُجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة بياض العرب الصناعية ببني سويف.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المشروع الذي يتم تنفيذه على مساحة 70 فداناً، ويتضمن 20 هنجراً بعدد 266 وحدة صناعية وبمساحات مختلفة جاهزة للاستخدام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشمل أنشطة غذائية وكيماوية وهندسية.

ويضم المشروع إلى جانب الكيانات الصناعية، مباني خدمات، منها مبنى إداري، وبنك، ومنافذ بيع ومبنى للمعارض ؛ وذلك بهدف التسويق لمنتجات المجمع الصناعي كما يتم تنفيذ المرافق الداخلية بالمشروع، وتصل نسبة إنجاز الوحدات إلى 80% ونسبة إنجاز المرافق نحو 60%.

وكلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من أعمال التنفيذ، وكذا توصيل المرافق للعمل على سرعة طرح هذه المجمعات للمستثمرين.​