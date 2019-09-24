رئيس الوزراء يتفقد "محور المستشار عدلي منصور " على النيل ببني سويف إيذانا بافتتاحه رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء - خلال زيارته إلى محافظة بني سويف اليوم الثلاثاء، والوفد المرافق له من الوزراء، ومحافظ بني سويف - "محور المستشار عدلي منصور" على ضفاف النيل، والذى تم الانتهاء منه، إيذانا بافتتاحه رسميا.

واستمع رئيس الوزراء - خلال الجولة التفقدية - إلى شرح حول "المحور" المروري الهام، من المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الذى أشار إلى أن المحور تم تنفيذه بالكامل ، حيث يبلغ طوله 4.5 كم، ويربط طريق "الكريمات " الصحراوي الشرقى بطريق القاهرة - أسوان الزراعي ، وطريق بني سويف - الفيوم في الغرب، بما يسهم في تخفيف الضغط على كوبري بني سويف الحالي على النيل، وتيسير مرور الشاحنات بين ضفتي نهر النيل عند مدينة بني سويف، وايجاد محور تنمية جديد يربط شرق وغرب مدينة بني سويف ويسهم في استثمار أراضي مدينة بني سويف.

Advertisements

وأوضح وزير النقل ، أن "محور" المستشار عدلي منصور ببني سويف أحد سبعة محاور جديدة على النيل، يتم تنفيذها وهي: محور بديل خزان أسوان، وكلابشة، وقوص، وسمالوط، وديروط، وعدلي منصور، ودراو، والتي تبلغ تكلفتها 9.5 مليار جنيه، لتضاف إلى المحاور السبعة على النيل التي انتهى تنفيذها عام 2014 بتكلفة 10 مليارات جنيه، وهي محاور: طلخا، وبنها، والخطاطبة، وجرجا، وبني مزار، وطما، ومحور روض الفرج.

ويأتي تنفيذ تلك المحاور على النيل ، لتحقيق ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية على النيل، بحيث لا تزيد المسافة بينها عن 25 كيلومترا ، لتحقيق ربط شبكة طرق الجمهورية شرق وغرب النيل، والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر.

ومن المخطط البدء في تنفيذ ستة محاور أخرى على النيل ، وذلك اعتباراً من يوليو العام القادم " 2020 " وهي ثلاثة محاور بصعيد مصر، وثلاثة محاور أخرى بالوجه البحري، واستكمال تنفيذ محورين في : طما وجرجا، بتكلفة اجمالية تبلغ 14 مليار جنيه.