تأجيل نظر تجديد حبس 10 متهمين في قضية "مكملين 2" لـ 1 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر تجديد حبس 10 متهمين، لاتهامهم مع آخرين ببث أخبار كاذبة لقناة مكملين الإخوانية، والمعروفة بمكملين 2، في القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة، لجلسة أول أكتوبر المقبل لحضور المتهمين من محبسهم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، ود. على عمارة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها بث أخبار كاذبة لقناة مكملين الإخوانية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون "إرهابية"، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
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