مصر | بعد التعدي عليها جنسيا.. تجديد حبس "فتاة العياط" 45 يوما بعد قتلها سائق ميكروباص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد التعدي عليها جنسيا.. تجديد حبس "فتاة العياط" 45 يوما بعد قتلها سائق ميكروباص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح جنوب الجيزة، تجديد حبس الفتاة "أميرة" في القضية المعروفة إعلاميًا "فتاة العياط" المتهمة بقتل سائق ميكروباص الذي حاول اغتصابها فقامت بقتله دفاعًا عن شرفها، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت تسلمت جهات التحقيق في وقت سابق، تقرير الطب الشرعى والأدلة الجنائية الخاصة بالمجنى عليه، لينهى الجدل ليوضح إذا كان هناك شخص آخر اشترك مع الفتاة في قتل المجني عليه حيث اوضح التقرير أن الجلد الذي تم العثور عليه أسفل أظافر المجنى عليه يعود للمتهمة وليس لشخص آخر، فيما أوضح تقرير الأدلة الجنائية أن آثار الدماء الموجودة على سكين المجنى عليه تعود للمتهمة، هذا يثبت رواية الفاتة أميرة بأنها هي التي قتلت المجني عليه دفاعًا عن شرفها.

وقالت محامية فتاة العياط" في وقت سابق، في تصريح خاص أن تقرير الطب الشرعي، الخاص بالفتاة أثبت عذريتها، فيما تسير التحقيقات أن الفتاة "أميرة" كانت تقاوم المجني عليه بالسكين، دفاعًا عن النفس والشرف، مضيفة أن سوف تتغير مسار التحقيقات بعد التقرير الطبي.

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وكان قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، يوم 7 أغسطس الماضي، حبس الطفلة المتهمة بقتل سائق ميكروباص حاول اغتصابها بالعياط، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وجددت المحكمة، في وقت سابق حبس صديقي المجني عليه ويدعو "وائل" و"إبراهيم براح"، والتي كانت الفتاة ترتبط بأحدهما بعلاقة عاطفية وعاونا القتيل في استدراجها من الفيوم، 15 يومًا بتهمة المساعدة في استدراج انثي، والتحريض على التعدي عليها جنسيا.

بداية الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة العياط، بلاغا من فتاة العياط وهي طالبة في العقد الثاني من عمرها، تفيد قيامها بقتل سائق سيارة ميكروباص ويدعى الأمير فهد والشهير بمهند حاول التعدي عليها جنسيًا بدائرة القسم، وسددت له عدة طعنات، بعدما حاول استدرجها بهدف استلام هاتف حبيبها ويدعى "وائل"وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث القسم إلى محل الواقعة، وتبين صحة ما جاء على لسان فتاة العياط، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.