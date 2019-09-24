مصر | تجديد حبس عاطل 15 يوما لحيازته المواد المخدرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس عاطل 15 يوما لحيازته المواد المخدرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته 370 جرام إستروكس وحشيش بالنزهة.

وتعود البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهاهرة، إخطارا مفاده أثناء مرور قوة أمنية من إدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوى بشارع جوزيف دائرة قسم شرطة النزهة وتمكنت قوة أمنية من ضبط "مصطفى ع"، 22 سنة، عاطل وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس وزنت 350 جراما، وكمية من الحشيش المخدر وزنت 20 جراما، 880 جنيها، هاتف محمول، سلاح أبيض "نصل معدني".

وبسؤالة عن ما ضبط بحوزته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والترويخ على عملائة بذات المنطقة المشار اليه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، الهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، تحرر المحضر اللازم، وتوالت النيابة العامة.

وكانت أمرت نيابة النزهة، بحبس عاطل 4 أيام لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم النزهة.

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وتعود البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده أثناء مرور قوة أمنية من إدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوي بشارع جوزيف تيتو، دائرة قسم شرطة النزهة تمكنت من ضبط "م. ع"، 22 سنة، عاطل وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس المخدر وزنت 350 جراما، كمية من الحشيش المخدر وزنت 20 جراما، 880 جنيها، هاتف محمول، سلاح أبيض "نصل معدني".

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، كما اعترف أنه بما ضبط بحوزته 370 جرام استروكس وحشيش بالنزهة في تحقيقات النيابة، وأنه لا يستطيع العيش دون الاتجار في المخدرات.

وأضاف المتهم أنه له عملائه الذي لا يستطيع أن يتخلى عنهم فضلا عن كونها تجارة رابحة له يجني منها يوميا أكثر من ألف جنيه تم تحرير محضر وتوالت النيايه التحقيق.