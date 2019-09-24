مصر | حبس حداد 4 أيام لسرقته مصنع رخام بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس حداد 4 أيام لسرقته مصنع رخام بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة البساتين بحبس حداد كريتال، 4 أيام، على ذمة التحقيقات لاتهامة بسرقة خزينة مصنع رخام بالبساتين.

وتعود البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة البساتين بورود بلاغ من "محمد"، 40 سنة، صاحب مصنع رخام بالمنطقة الصناعية دائرة القسم باكتشافه كسر خزينة المصنع ملكه وسرقة مبلغ 120 ألف جنيه من داخلهاولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بالانتقال الفوري من رجال المباحث وإجراء المعاينة تبين وجود آثار كسر وتلف بالخزينة وتبين سلامة جميع منافذ المصنع، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "ج.م"، 27 سنة، حداد كريتال "شقيق مالك القهوة المواجه لمكان الواقعة".



وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه.



وبمواجهته بالتحريات والمعلومات اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف أنه نظرًا لتردده على المقهى ملك شقيقه وعلمه باحتفاظ المجني عليه بمبالغ مالية كبيرة داخل خزينة المصنع خطط لارتكاب الواقعة،لذلك تمكن من الدخول للمصنع من خلال الشباك الخاص بمكتب المبلغ وكسر الخزينة باستخدام قطعة حديدية وسرقة المبلغ المالي المشار إليه وظل يتردد على القهوة حتي لا يلقت الانظار.

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