مصر | عاجل.. قرار هام بشأن حبس 9 متهمين من شركاء شقيق الإرهابي معتز مطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قرار هام بشأن حبس 9 متهمين من شركاء شقيق الإرهابي معتز مطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة 30 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة تأجيل نظر أمر حبس 9 متهمين من شركاء معاذ شقيق الإرهابى معتز مطر في اتهامهم بالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وتمويل هذه الجماعة وذلك في القضية رقم 640 لسنة 2018 حصر امن الدولة العليا، لجلسة 2 أكتوبر المقبل لتعذر حضور المتهمين.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

وفور بدء الجلسة اعتلت هيئة المحكمة منصة القضاء وافادت انه قد ورد اليها خطابا من مدير ادارة مصلحة السجون يفيد بتعذر نقل المتهمين من محبسهم لدواعي امنية.

وأسندت النيابة إلى المتهم اتهامات بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة، على نحو متعمد، عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.