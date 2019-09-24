مصر | بـ"السودوكو والكلمات المتقاطعة".. خبير نفسي يكشف طرق علاج وأسباب الزهايمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"السودوكو والكلمات المتقاطعة".. خبير نفسي يكشف طرق علاج وأسباب الزهايمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الزهايمر هو مرض يؤثر على المخ ويجعله يفقد بعض المعلومات ويخلط بعض الثوابت معا على الانسان المصاب به، كما أن عد المصابين بمرض الزهايمر لاحظ أن عدد بدأ فى التزايد فى الفترة الأخيرة، خاصة أن تقارير منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن هناك مصابًا بالزهايمر كل ثلاث ثوانى.

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن الزهايمر مرض يصيب كل الفئات العمرية بما فيهم الشباب، وأسباب الإصابة بها عديدة منها:

1-عوامل وراثية

2-ارتفاع نسبة البروتين في الدم

Advertisements

3- التعرض لإصابات عضوية بالمخ

وأشار فرويز أن مرض الزهايمر يبدأ بالنسيان المتكرر سواء للأشخاص أو الأحداث أو الأماكن، ومن ثم يزداد الأمر سوءًا ليصل إلى الاضطرابات السلوكية المعيبة كالشك في تصرفات الآخرين، وظاهرة التبول والتبرز اللاإراديين.

وصرح فرويز فى تصريح خاص " للفجر" أن نسبة الإصابة تزداد بمرور الزمن، فتصل نسبة إصابة المسن فوق سن الـ85 بالزهايمر لـ30%، ولكن يمكن السيطرة على المرض إذا كان العلاج في بداية المرض، مع ضرورة تجنب الضغوط النفسية التي لها تأثير سلبي على التركيز.

ونصح فرويز بممارسة السودوكو والكلمات المتقاطعة والرياضات والعادات التي تقلل من حدة مرض الزهايمر، وتدوين الملاحظات بشكل متكرر.