مصر | تأجيل نظر تجديد حبس متهمين في قضية "الصفافير" لأول أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل نظر تجديد حبس متهمين في قضية "الصفافير" لأول أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت الدائرة 30 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، نظر تجديد حبس 29 متهما لاتهامهم مع آخرين بالانضمام لجماعة إرهابية والتظاهر بدون تصريح ونشر أخبار كاذبة في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة اعلاميا بقضية "الصفافير"، وذلك لجلسة 2 أكتوبر المقبل لحضور المتهمين من محبسهم.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

وفور بدء الجلسة اعتلت هيئة المحكمة منصة القضاء وافادت انه قد ورد اليها خطابا من مدير ادارة مصلحة السجون يفيد بتعذر نقل المتهمين من محبسهم لدواعي امنية.

كانت نيابة امن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين في هذة القضية تهم الإشتراك مع جماعة إرهابية في إحدى أنشطة تلك الجماعة، إستخدام مواقع التواصل الإجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة”.

وارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

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وتعود القضية رقم 488 لسنة 2019 إلى شهر مارس، عقب الدعوات التي أطلقها الإعلامي الهارب معتز مطر تحت عنوان “اطمن أنت مش لوحدك”، والتي تهدف لإحداث ضوضاء جماعية احتجاجية وتظاهرات احتجاجًا على حادث قطار محطة مصر.

حيث أن المتهمين مقبوض عليهم فى غضون شهر مارس 2019 على خلفية حملة الصفافير التي اطلقها الاعلامي الاخواني معتز مطر علي إحدي القنوات الفضائية الإخوانية لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم وهي عبارة عن إطلاق الصفافير في وقت واحد كتعبير عن الاحتجاج، وذلك في محاولة تحريضية منه للشعب ضد الدولة المصرية.

وكان قد أوضح "محمد الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن هناك 3 كتب صادرة عن منظمة التغيير التي أسستها قطر وهي "حرب اللاعنف، أسلحة حرب اللاعنف، وحرب الصدور العارية"، وتعلم هذه الكتب الشعوب كيف يخرجون على الدولة؟، وكيف يصنعون الفوضى، إذا فالمسألة ليست مجرد فكرة أو دعوة تافهة خرجت من هذا الإعلامي ولكنها خطط منظمة.

واستعرض "الباز"، جانبًا من كتاب "أسلحة حرب اللاعنف"، وهو من تأليف وائل عادل والدكتور هشام مرسي وهو زوج ابنة القرضاوي، وأحمد عادل عبد الحكيم، وهم يعملون في أكاديمية التغيير، التي أسستها قطر، موضحًا أن صفحة 109 بالكتاب تشرح خطة الأصوات الرمزية للتعبير عن الاحتجاج، والتي تمثلت تفصيليًا في الدعوة التي أطلقها معتز مطر، بإطلاق أصوات الصفافير، ويصاحب ذلك تغطية إعلامية لهذا الحدث، بهدف جذب انتابه الجمهور وتشجيعه على المشاركة التلقائية.

وواصل أن هذه الدعوات ضمن خطة استخباراتية محكمة لنشر الفوضى، فهذه الدعوات صاحبها شخص تافه، ولكن دعوته ليست تافهة وهدفها نشر الفوضى، ويجب أن ينتبه الناس.

