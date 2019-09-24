مصر | تأجيل نظر أمر حبس 10 متهمين بنشر أخبار كاذبة في قضية "المحور الإعلامي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل نظر أمر حبس 10 متهمين بنشر أخبار كاذبة في قضية "المحور الإعلامي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة 30 ارهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره تأجيل نظر تجديد حبس 10 متهمين لاتهامهم مع آخرين ببث أخبار كاذبة لقناة مكملين الإخوانية والمعروفة بمكملين 2 فى القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة، وذلك لجلسة 1 أكتوبر المقبل لحضور المتهمين من محبسهم.

وفور انعقاد الجلسة اعتلت هيئة المحكمة منصة القضاء وافادت انه قد ورد اليها خطابا من مدير ادلرة مصلحة السجون يفيد بتعذر نقل المتهمين من محبسهم لدواعي أمنية.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

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ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها بث أخبار كاذبة لقناة مكملين الإخوانية من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

ويواجه عدد من الصحفيين والقائمين على مجال النشر في هذه القضية، نفس الاتهامات، وهي القضية المعروفة باسم قضية "المحور الإعلامى" لجماعة الإخوان أو قضية "مكملين 2".

وكشفت التحقيقات، عن أن جماعة الإخوان الإرهابية أنشأت ذراعا إعلامية بعد ثورة 30 يونيو وخروجها من الحكم عبارة عن مجموعة من الوسائل الإعلامية وصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" استهدفت ترويج مجموعة من الأخبار والتقارير المغلوطة عن الوضع في مصر، والترويج لمسيرات لم تحدث في الشارع، واعتمدت على عناصر محسوبة على جماعة الإخوان.