أخبار مصر | "التراس" يبحث مع رئيسة شركة تاليس العالمية تحديث إشارات خطوط السكك الحديدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التراس" يبحث مع رئيسة شركة تاليس العالمية تحديث إشارات خطوط السكك الحديدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم، باسكال سوريس، نائبة الرئيس التنفيذي لشركة تاليس العالمية؛ لبحث أوجه التعاون والشراكة لتحديث إشارات خطوط السكك الحديدية والمترو وإقامة منظومة اتصالات متطورة لهذا المرفق الحيوي وفقا لمعايير الجودة العالمية.

وتأتي الزيارة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة بنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي في مجال السكك الحديدية والتحول من التجميع إلي التصنيع بالتعاون والشراكة مع الخبرات العالمية.

وتناولت المباحثات، الإمكانيات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع وما تتمتع به شركة تاليس العالمية من خبرات في مجال الصناعات الدفاعية والإلكترونية وإشارات السكك الحديدية والمترو والتحول الرقمي والرقمنة والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجالات التصنيع المتعددة.

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في هذا الصدد، أشار "التراس "إلى تطلع الهيئة لعقد شراكة وتعاون حقيقي مع شركة تاليس وإطلاق مشروعات استثمارية مشتركة في مجال ميكنة إشارات حركة السكك الحديدية والمترو وأجهزة الإتصالات وإقامة منظومة تحكم متطورة لخطوط السكة الحديد وصناعة المزلقانات الإلكترونية.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تحديد مجالات للتعاون والاستثمار.