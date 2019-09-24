أخبار مصر | "التراس" يبحث مع رئيسة شركة تاليس العالمية تحديث إشارات خطوط السكك الحديدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التراس" يبحث مع رئيسة شركة تاليس العالمية تحديث إشارات خطوط السكك الحديدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتأتي الزيارة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة بنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي في مجال السكك الحديدية والتحول من التجميع إلي التصنيع بالتعاون والشراكة مع الخبرات العالمية.
وتناولت المباحثات، الإمكانيات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع وما تتمتع به شركة تاليس العالمية من خبرات في مجال الصناعات الدفاعية والإلكترونية وإشارات السكك الحديدية والمترو والتحول الرقمي والرقمنة والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجالات التصنيع المتعددة.
في هذا الصدد، أشار "التراس "إلى تطلع الهيئة لعقد شراكة وتعاون حقيقي مع شركة تاليس وإطلاق مشروعات استثمارية مشتركة في مجال ميكنة إشارات حركة السكك الحديدية والمترو وأجهزة الإتصالات وإقامة منظومة تحكم متطورة لخطوط السكة الحديد وصناعة المزلقانات الإلكترونية.
وأضاف أنه تم الاتفاق على تحديد مجالات للتعاون والاستثمار.
وأكدت "سوريس" سعي الشركة لتوطين التكتولوجيا الحديثة للمشروعات التي تنفذها الشركة في مصر وتدريب كوادر مصرية على هذه التكنولوجيا الحديثة وهو ما رحب به الفريق "التراس" موضحا أن توجيهات القيادة السياسية واضحة في هذا المجال وهي توطين صناعة النقل بكافة قطاعاته في مصر.