أخبار مصر | "المصريين الأحرار": لقاء السيسي بترامب تأكيد لمكانة مصر الدولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المصريين الأحرار": لقاء السيسي بترامب تأكيد لمكانة مصر الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس الأمريكى دونالد ترامب على هامش احتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة هو تأكيد لمكانة مصر عالميا التى نجح الرئيس السيسى فى استعادة دورها الاقليمى والعالمى فى غضون سنوات قليلة.

وأضاف "أبو العلا"، أن الرئيس الأمريكي حين وصف الرئيس السيسي بأنه "زعيم حقيقى" وذلك تقديرًا لما يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي في المساهمة الفعالة فى حل العديد من القضايا الاقليمية والعالمية ودوره البارز فى مواجهة الإرهاب بكل قوة وجسارة موضحا أن العلاقات المصرية الأمريكية تمر بمرحلة هامة من التعاون فى مختلف المجالات.

ولفت النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إلى أن مصر خلال السنوات القليلة الماضية نجحت فى العودة لدورها الريادى على المستوى الإقليمى والدولى وساعد فى ذلك النجاحات التى حققتها خطة الإصلاح الاقتصادى داخليا فعلى سبيل المثال نجحت مصر فى الوصول بمعدل النمو الاقتصادى إلى قرابة ال6% سنويا إلى جانب زيادة الاستثمارات الداخلية والخارجية.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنه" زعيم حقيقي"ـ، خلال مشاركتة في أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وخلال اللقاء، قال ترامب في تعليقه على المظاهرات الاحتجاجية الأخيرة، إن المظاهرات تجري في كل دول العالم، وأن لدى مصر "قائدا رائعا يحظى بالاحترام".

من جهته، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الإسلام السياسي سيبقى على حالة عدم الاستقرار في المنطقة، متابعًا: "الموضوع في مصر على وجه التحديد لا يستطيع أن يقبل أن يحكم الإسلام السياسي مصر".

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وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، المذاع على فضائة "إكسترا نيوز" مساء اليوم الإثنين، أن الشعب المصري رفض هذه المسألة عندما حكم لمدة عام.

وتابع أن الرأي العام في مصر لن يقبل بأن يحكم الإسلام السياسي البلاد.

وكان التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، بنيويورك مع السيدة إرنا سولبرج، رئيسة وزراء النرويج.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن تقديره للعلاقات الودية التي تجمع ما بين البلدين، وما تشهده تلك العلاقات من تطور خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا التطلع لتعزيز التعاون الثنائي مع الجانب النرويجي في مختلف المجالات، فضلًا عن التنسيق والتشاور حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبها، أكدت رئيسة وزراء النرويج حرص بلادها على تعزيز العلاقات مع مصر، مشيرةً إلى محورية الدور المصري في الحفاظ على الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، ومعربةً عن تطلعها لتكثيف وتعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول بحث سبل دفع العلاقات بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة التبادل التجاري والسياحة، بالإضافة إلى الطاقة بأنواعها ومصائد الأسماك والشحن البحري والخدمات اللوجستية، لا سيما في محور قناة السويس، فضلًا عن الاستفادة من الخبرات النرويجية في مجال الطاقة البترولية، في ضوء الاكتشافات الواعدة لمصر في مجال الغاز، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر والنرويج في أفريقيا، في ضوء الاهتمام المشترك للجانبين بدعم التنمية في القارة.

كما شهد اللقاء التباحث بشأن آخر المستجدات على صعيد عدد من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أشارت رئيسة وزراء النرويج إلى حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر لصون السلم والأمن الإقليميين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، معربةً في هذا الإطار عن تقديرها للجهود المصرية للوصول إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات الذي يمر بها محيطها الإقليمي المضطرب بما يساهم في عودة الاستقرار والأمن للدولة.