شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم 42 طالبًا وطالبة من المتفوقين بالثانوية العامة والإعدادية بقها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، 42 طالب وطالبة من المتفوقين بالثانوية العامة والشهادة الإعدادية بإدارة قها التعليمية.

وقدم المحافظ شهادات التقدير والدروع للطلاب الأوائل تقديرًا لهم وتفوقهم وتشجيعا لهم على مزيد من التفوق، كما تم تكريم 33 معلمًا ومعلمة، وكذا 4 من العمال وبعض مديري المدارس خلال الاحتفالية التي أقيمت بمدرسة ترسا الثانوية المشتركة، بحضور طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتور محمد الفيومي، عضو مجلس النواب ورئيس مجلس الأمناء بالمحافظة، والدكتورة وفاء طنطاوي، مدير إدارة قها التعليمية، ونظم الحفل داليا صلاح جميل، وكيل النشاط.

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وأكد المحافظ فى كلمته أن التفوق هو عنوان الاتقان والتميز في كافة مجالات الحياة لبناء مستقبل زاهر للأجيال الحالية والمقبلة، وقال المحافظ إن المعلم سيظل هو ركيزة التعليم والتعلم واللبنة الأساسية له في المنظومة التعليمية بشكل عام لما يؤديه من دور متميز في العملية التعليمية.

وأشاد المحافظ بالدور البالغ لأولياء أمور وأسر المتفوقين لما بذلوه من جهد وما قاموا به من تهيئة لأجواء التميز والتفوق لأبنائهم، قائلا للطلاب: «مشواركم بدأ من لحظة تفوقكم، وعليكم بالعلم والمعرفة، والتمسك بالتفوق دائمًا».

وأكد طه عجلان، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أنه يتم التركيز على إبراز نماذج النجاح من المديرين والمعلمين والطلاب وتشجيع وتحفيز المتميزين منهم والحفاظ على حقوق المعلمين وتوفير بيئة عمل مناسبة تليق بمكانتهم وتمكنهم من أداء رسالتهم السامية على أكمل وجه ورفع مستوى الوعي لدى العاملين بالمؤسسات التعليمية وتفعيل دور بنك المعرفة المصري وتشجيع الطلاب على الاستفادة منه وتفعيل استخدام السبورات الذكية.

قال الدكتور محمد الفيومي، عضو مجلس النواب ورئيس مجلس الأمناء بالقليوبية، إن مجلس الأمناء شريك أساسي في إنجاح العملية التعليمية ومساعدة جميع الجهات التنفيذية في حل المشكلات ومعاونة الإدارات والمديريات التعليمية، لافتا إلى أنه يتوقع أن يحدث برنامج إصلاح التعليم الذي أكد عليه الرئيس نقلة نوعية في تطوير التعليم المصري خلال السنوات المقبلة.

الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية يكريم عدد من الطلاب المتفوقين بالثانوية العامة والاعدادية بقها