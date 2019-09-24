شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يزور مصنعًا لإنتاج الخميرة ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، مجمع انجل بيست الصيني للصناعات التكنولوجية الحيوية، والمختص بإنتاج الخميرة، بمدينة بني سويف.

وتفقد رئيس الوزراء عدداً من مكونات المشروع، واستمع إلى شرح حول المجمع الصناعي، حيث تمت الإشارة إلى أن المجمع تم تنفيذه على مساحة حوالي 90 ألف م2، باستثمارات تصل لنحو 152 مليون دولار، ويعمل به نحو 700 عامل، معظمهم من العمالة المصرية المدربة، ونسبة 90% منهم من بني سويف.

وأضاف مسؤولو المصنع أن الطاقة الإنتاجية للمجمع الصناعي تصل إلى نحو 24 ألف طن سنوياً، من الخميرة الجافة ومستخلص الخميرة (مكسبات الطعم)، ويتم تصدير حوالي نسبة 85% من المنتج لعدد 168 دولة على مستوى العالم، وتبحث الشركة زيادة استثماراتها في مصر واستكمال التوسعات الجارية بالمصنع وزيادة طاقته الإنتاجية، حيثُ من المُقرر أن يصل عدد العمالة بالمصنع إلى نحو ألف عامل، وهو ما رحب به رئيس الوزراء.