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رئيس الوزراء يتفقد مُجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ببني سويف

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محمد عبد العاطي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له من الوزراء والمحافظين، مشروع مُجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة بياض العرب الصناعية ببني سويف.

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واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المشروع، وتمت الاشارة إلى أنه يتم تنفيذه على مساحة 70 فدانًا، ويتضمن تنفيذ 20 هنجرًا، بعدد 266 وحدة صناعية، بمساحات مختلفة، جاهزة للاستخدام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشمل أنشطة غذائية، وأنشطة كيماوية، وأنشطة هندسية.

وتمت الإشارة إلى أن مشروع المجمع الصناعي يضم إلى جانب الكيانات الصناعية، مباني خدمات، منها مبنى إداري، وبنك، ومنافذ بيع ومبنى للمعارض، وذلك بهدف التسويق لمنتجات المجمع الصناعي، كما يتم تنفيذ المرافق الداخلية بالمشروع، وتصل نسبة انجاز الوحدات إلى 80%، ونسبة انجاز المرافق نحو 60%.

وكلف مدبولى بسرعة الانتهاء من أعمال التنفيذ، وكذا توصيل المرافق، للعمل على سرعة طرح هذه المجمعات للمستثمرين.

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