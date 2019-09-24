شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصل مقر انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، إلى مقر انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسبما ذكرت «إكسترا نيوز».

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