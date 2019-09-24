شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يلقي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عقب البرازيل وأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين، المنعقدة في نيويورك، عقب بيان كل من رئيس البرازيل ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن تشمل كلمة الرئيس السيسي عدة عناصر خاصة بمواقف مصر الثابتة تجاه كل القضايا السياسية والتنموية والاقتصادية الخاصة بالمنطقة والعالم، خاصة الأزمات الموجودة فى المنطقة، ورؤية مصر تجاهها.

كما ستشمل جزء خاص بأفريقيا، فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، والمجهودات التي تمت خلال العام الحالي من القيادة المصرية، لدفع عجلة التنمية في القارة الأفريقية.