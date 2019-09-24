شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد الجامعة التكنولوجية ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه وزراء التعليم العالي، والتربية والتعليم، والتنمية المحلية، والنقل، اليوم، الثلاثاء، بدء الدراسة بالجامعة التكنولوجية ببني سويف، حيث تفقد الكلية المصرية الكورية للصناعة والطاقة كأول كلية تبدأ الدراسة بها في الجامعة.

قال الدكتور سيد عبدالقادر، رئيس الجامعة التكنولوجية، إن الهدف الرئيسي من إنشاء الجامعة هو ربط التعليم بسوق العمل، بخلق نظام جديد في التعليم يهتم بربط الطالب والخريج بسوق العمل، وهو ما يعالج القصور الذي كنا نعاني منه سابقا، حيث تم إنشاء 3 جامعات تكنولوجية فتحت أبوابها أمام الطلاب هذا العام، أولاها في محافظة بني سويف، وثانية في قويسنا بالمنوفية، وثالثة في القاهرة الجديدة، على أن تستكمل بخمس جامعات أخرى في وقت لاحق، وكان الهدف من إنشائها هو رفع قدرات الخريجين، بما يتوافق ومتطلبات سوق العمل المحلية والدولية، واستحداث برامج وتخصصات جديدة يتطلبها سوق العمل، وتقديم تعليم تكنولوجى متميز من خلال برامج علمية وعملية ذات جودة عالية في التعليم الجامعى، وتأهيل خريجين بمستوى متميز من المعرفة والإبداع التكنولوجى قادرين على المنافسة والعمل الجماعى والابتكار، بالإضافة إلى تحسين النظرة المجتمعية لخريجى التعليم الفنى.

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وتابع: «لدينا 200 طالب تم قبولهم، بينهم 160 طالبا من خريجي الدبلومات الفنية، و40 طالبا من خريجي الثانوية العامة، وتم إلحاقهم بأول كلية داخل الجامعة وهي الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة من خلال برنامجين هما برنامج تكنولوجيا المعلومات وبرنامج الميكاترونكس وهو برنامج هندسي متشابك بين تخصصات الميكانيكا والكهرباء والإلكترونيات والاتصالات».

وأضاف: «الدراسة بالجامعة التكنولوجية تعتمد بدرجة كبيرة على التدريب، عكس باقي المعاهد أو الكليات أو الجامعات، وتتم في مسارين أولهما تعليم فوق متوسط ويحصل الطالب على درجة فني وتكون الدراسة لمدة عامان، ويخرج لسوق العمل على أن يستكمل دراسته بعامين آخرين في أي وقت حتى لو بعد سنوات ليصل إلى مرحلة البكالوريوس، والمسار الثاني وهو حصول الطالب على درجة البكالوريوس مباشرة من خلال الدراسة لمدة 4 أعوام مستمرة، يعقبها الخروج لسوق العمل ويسمى الخريج هنا بتكنولوجي أو تقني».

وأوضح رئيس الجامعة التكنولوجية أن أول كلية تم إنشاؤها داخل الجامعة هي الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، والتي تمتلك 3 طوابق على مساحة 2700 متر تقريبا، تم إنشاؤها بقرابة 100 مليون جنيه تحملته وزارة التعليم العالي ونفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى تحمل الجانب الكوري تأسيس الكلية بالأجهزة والمواد الدراسية والأساسات المكتبية، وتضم الجامعة حاليا 4 قاعات دراسية مجهزة بأحدث الأجهزة، تسع الواحدة منها ١٠٠ طالب، و8 قاعات سكاشن، كل قاعة منهم تسع 50 طالبا، و13 معملا، بينها 6 معامل لبرنامج تكنولوجيا المعلومات، و7 معامل لبرنامج الميكاترونيكس، ومكتبتان تضم كل مكتبة منهم مكان للمناقشة، سواء بين الطلاب وبعضهم أو الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ومعلب رياضي مجهز لممارسة الأنشطة الرياضية، وغرف إدارية على أعلى مستوى، وجراج للسيارات متاح للطلاب، بالإضافة إلى مساحة خضراء «لاند سكيب»، بالإضافة إلى تواجد قاعات أخرى جار تأسيسها مع التوسع في إنشاء الكليات بالجامعة.

رئيس الوزراء يتفقد بدء الدراسة بالجامعة التكنولوجية ببني سويف

رئيس الوزراء يتفقد بدء الدراسة بالجامعة التكنولوجية ببني سويف