شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: الدولة تنفذ مشروعات صرف صحي «معالجة ثلاثية» بمحافظات الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلال جولته بمحافظة بني سويف، الثلاثاء، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له من الوزراء ومحافظ بني سويف، بتفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحي بتزمنت الشرقية.

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وتفقد رئيس الوزراء مكونات المشروع، حيث أوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المحطة تضم مبنى الفلاتر المُكون من 7 فلاتر، بالإضافة إلى غرفة كهرباء، و4 طلمبات، والمحطة تم تحويلها من المعالجة الثنائية إلى المعالجة الثلاثية بطاقة تصميمية 62.500 متر مكعب / يوم، بهدف رفع كفاءتها، من خلال جهود الهيئة العربية للتصنيع، حيثُ تخدم المحطة مركز ومدينة بني سويف بتعداد يبلغ 750 ألف نسمة.

وأشار وزير الإسكان إلى أن المشروع تم تنفيذه بقيمة تقديرية تصل لنحو 97 مليون جنيه، ويتم تمويله من الخطة الاستثمارية للدولة، وقد بدأ تنفيذ المشروع في أكتوبر 2018، وتم الانتهاء منه ويعمل بكامل طاقته حالياً.

وأشاد رئيس الوزراء بجودة تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن الدولة تنفذ حاليا عددا من مشروعات الصرف الصحى (معالجة ثلاثية)، بمحافظات الصعيد، إضافة إلى مشروعات تحلية المياه بالمحافظات الساحلية، في إطار جهود الدولة للاستغلال الأمثل لمواردنا المائية.