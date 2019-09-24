شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة أدوار بعقارات مخالفة فى أحياء المطرية وحدائق القبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن المحافظة مستمرة فى إزالة المبانى المخالفة المقامة بدون ترخيص أو البناء المخالف للاشتراطات البنائية أو غير المطابق للأكواد المصرية فى البناء حفاظاَ على المواطنين وأرواحهم فى المقام الأول ولتنفيذ القانون وإعادة هيبة الدولة. وتنفيذاً لتعليمات محافظ القاهرة بالتصدى للمخالفات البنائية قامت أجهزة حى المطرية برئاسة صادق عبد المقصود رئيس الحي بالتنسيق مع الشرطة بإزالة الادوار الثامن والتاسع والعاشر بمسطح 1200 م2 بالعقار 106 شارع الحرية بالمطرية والمقامين بالمخالفة للترخيص الصادر للعقار والذى يسمح ببناء سبعة أدوار فقط فوق الأرضى. Advertisements كما قامت أجهزة حى حدائق القبة بازالة الادوار الخامس والسادس والسابع بالعقار 18 شارع شلبى والمقامين بالمخالفة للترخيص الصادر للعقار والذى يسمح ببناء أربعة أدوار فقط فوق اللأرضى . وطالب المحافظ المواطنين بالتأكد من حصول المالك على التراخيص اللازمة وملكية الأرض قبل التعامل مع أى وحدة سكنية سواء بالشراء أو الإيجار.

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