شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة التونسى يشيد بالتحسن الكبير فى حركة السياحة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير السياحة التونسى رونى الطرابلسى، عمق العلاقات والروابط التى تجمع مصر وتونس، معربا عن عن سعادته البالغة بالتحسن الكبير الذى طرأ على حركة السياحة فى مصر مؤخرا .

وقال الطرابلسى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، على هامش فعاليات "قمة أفريقيا الرقمية والمؤسسات الناشئة " أفريكاب - التى تجرى حاليا فى تونس - إن تونس تسعى إلى تعزيز التعاون مع مصر فى مجال السياحة والصناعات التقليدية، مشيرا إلى أنه أجرى بالفعل محادثات مع عدد من المسئولين المصريين لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك .

ودعا الدول العربية والأفريقية إلى التوصل لاتفاق يقضى بتخفيف قيود اصدار تأشيرات الدخول للمواطنين، لتعزيز حركة السياحة العربية والأفريقية، مشيرا إلى أنه قام بطرح هذا الموضوع على وزير الخارجية التونسى خميس الجهيناوي، معربا عن الأمل فى أن يلقى اقتراحه قبولا لدى الدول العربية والأفريقية.

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يشار إلى أن "قمة أفريقيا الرقمية والمؤسسات الناشئة" (أفريكاب) انطلقت فى وقت سابق اليوم / الثلاثاء / فى تونس، ويشارك فيها أكثر من عشرين وزيرًا أفريقيًا، وعدد من كبار المسئولين الأفارقة، وممثلى المؤسسات المانحة.

وتهدف " القمة " إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال فى أفريقيا، كما يتضمن برنامجها عقد عدة ورش تحت إشراف أكثر من مائة وخمسين خبيرًا ومتحدثًا دوليًا من مختلف أنحاء العالم.