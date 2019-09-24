شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء من مصنع إنتاج "جينز" ببنى سويف: "اللى شفته النهاردة حاجة تفرح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له من الوزراء ومحافظ بنى سويف، خلال جولته بمحافظة بنى سويف مصنع "إيميسا دينيم" لصناعة الملابس الجاهزة، المتخصص فى صناعة البنطلون "الجينز".

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واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المشروع، والذى يقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، وتصل التكلفة الاستثمارية له إلى نحو 250 مليون جنيه، ويعمل به حوالى 650 عاملا، جميعهم من أبناء بنى سويف، وبدأ الإنتاج الفعلى للمصنع فى 2015، وتصل الطاقة الإنتاجية إلى نحو 60 ألف قطعة فى الشهر، ويقوم بتصدير منتجاته إلى دولتى ألمانيا والنمسا.

وخلال جولته بالمصنع تحاور رئيس الوزراء مع الشباب العاملين بالمصنع، وعبر عن سعادته الكبيرة لأنهم من أبناء المحافظة، ويصنعون منتجا يرقى للتصدير إلى دول كبرى، ثم طلب منهم التقاط الصور معهم، قائلا:"اللى شفته النهاردة حاجة تفرح".