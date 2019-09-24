شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر: اتجاه للمواد الدراسية التفاعلية.. والعلم ليس بالدروس الخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، إن العلم هو الأساس في نهضة الأوطان، وبالعلم يرتقي السلوك ويهذب الأخلاق، وأهل العلم مستقبل البلد، وفى الأزهر الشريف قيم ومبادئ وأخلاق وعلم وهناك جماعة من الطلاب متميزين فى علمهم وأخلاقهم.

ونصح صالح، خلال كلمته بملتقى هيئة كبار العلماء الذى انطلق تحت عنوان" اقرأ وربك الأكرم" الطلاب بأن يبدأوا دروسهم واستذكارهم للدروس منذ اليوم الأول، وألا يستحوا فى السؤال فى أى مسألة تستعصى عليهم.

وأضاف صالح، أن قطاع المعاهد الأزهرية أعد برنامجا جديد للاستفسار والسؤال على البوابة الإلكترونية وطرح الاسئلة التى تستعصى على الطلاب فى نافذة مخصصة لطرح الأسئلة تحت عنوان "أسأل مستشار المادة" مؤكدا أن الطلاب سيجدون إجابات نموذجية على كل استفساراتهم.

Advertisements

وأوضح وكيل الأزهر، بأن هناك اتجاه لتكون المواد الدراسية تفاعلية، وهذا سيسهل مسأله الفهم، مؤكدا أن العلم لا يكون في مراكز الدروس الخصوصية أو البيوت، العلم بالمعاهد فقط ونحن نتابعه ونتأكد من إنجازه المعلمين والأساتذه.

أكد وكيل الأزهر الشريف، أن العلم هو أول خطوات تجديد الخطاب الدينى، مشيرا إلى أن العلم هو الذى ينبذ التطرف ويوضح الأفكار المغلوطة، وينشر الوسطية.

يذكر أن الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء عقدت ست ندوات سابقة لملتقى كبار العلماء للطلاب الوافدين، هي: «السنة النبوية بين نقد السند ونقد المتن»، و«الفكر المنحرف وأسبابه ومنطلقاته وعلاجه»، و«القضايا الفقهية المعاصرة بين العلم والدين»، و«بلسان عربي مبين.. اللغة العربية وأثرها في فهم النصوص الشرعية»، و«آيات من القرآن الكريم بين التناول السقيم والفهم المستقيم»، و«الهجرة النبوية أسرار وأحكام».