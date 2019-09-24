شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: إعادة تشغيل الخطوط الإسبانية لمطار القاهرة مطلع العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولى، أن الخطوط الجوية الإسبانية، سوف تبدأ إعادة تشغيل رحلاتها المباشرة من العاصمة مدريد إلى مطار القاهرة، مطلع العام الجديد، وذلك بعد توقف دام لنحو 6 سنوات.
وأوضحت المصادر، أن الخطوط الإسبانية ستبدأ التشغيل الفعلى لرحلاتها من مطار القاهرة، مطلع مارس القادم، بواقع 4 رحلات أسبوعيا، موضحه أن الشركة خاطبت تم سلطات المطار بشأن استئناف عودة الرحلات.
تجدر الإشارة، أن الخطوط الإسبانية، كانت قد أوقفت رحلاتها إلى القاهرة عام 2013، ووصلت أخر رحلاتها A319 إلى مطار القاهرة حينها يوم 24 مارس على متنها 153 راكبا.
واستأنفت عدد كبير من خطوط الطيران الدولية، رحلاتها إلى القاهرة خلال العام الجارى، وشهد مطار القاهرة الدولى كثافة فى تشغيل الرحلات الصيفية والشتوية، وسط جهود مكثفة لقطاع الطيران المدنى بكافة قطاعاته وشركاته التابعة للتيسير على المسافرين من ضيوف مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: إعادة تشغيل الخطوط الإسبانية لمطار القاهرة مطلع العام المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.