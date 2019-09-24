شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: إعادة تشغيل الخطوط الإسبانية لمطار القاهرة مطلع العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولى، أن الخطوط الجوية الإسبانية، سوف تبدأ إعادة تشغيل رحلاتها المباشرة من العاصمة مدريد إلى مطار القاهرة، مطلع العام الجديد، وذلك بعد توقف دام لنحو 6 سنوات.

وأوضحت المصادر، أن الخطوط الإسبانية ستبدأ التشغيل الفعلى لرحلاتها من مطار القاهرة، مطلع مارس القادم، بواقع 4 ‪ رحلات أسبوعيا، موضحه أن الشركة خاطبت تم سلطات المطار بشأن استئناف عودة الرحلات.

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تجدر الإشارة، أن الخطوط الإسبانية، كانت قد أوقفت رحلاتها إلى القاهرة عام 2013، ووصلت أخر رحلاتها A319 إلى مطار القاهرة حينها يوم 24 مارس على متنها 153 راكبا.

واستأنفت عدد كبير من خطوط الطيران الدولية، رحلاتها إلى القاهرة خلال العام الجارى، وشهد مطار القاهرة الدولى كثافة فى تشغيل الرحلات الصيفية والشتوية، وسط جهود مكثفة لقطاع الطيران المدنى بكافة قطاعاته وشركاته التابعة للتيسير على المسافرين من ضيوف مصر.