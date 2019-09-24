شكرا لقرائتكم خبر عن فروع منظمة خريجى الأزهر بالخارج تتفاعل مع مبادرة "أوطان بلا إرهاب" بسلسلة ندوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام فرع منظمة خريجى الأزهر فى تشاد سلسلة ندوات تحت عنوان "أوطان بلا إرهاب"، على غرار المبادرة التى أطلقها المقر الرئيسى للمنظمة فى القاهرة مطلع هذا الشهر"، فى ساحة مسجد الشيخ نور بالعاصمة أنجمينا، حضرها ما يزيد عن 250 شخصاً من رجال الدين وشيوخ القبائل، حيث ناقشت الندوة عدة محاور من بينها الآليات والطرق الفعالة لاستئصال الإرهاب من جذوره، وكيفية حماية المجتمع من الأفكار والمفاهيم المتطرفة والمغلوطة التى تشوه وتُسيء لصورة الإسلام السمحة، وكذا آلية وأد فكرة أن الإرهاب والتطرف مرتبط بالدين الإسلامى.

كما عقد الفرع ندوته الثانية بمقر مدرسة دار توماى الثانوية بالعاصمة أنجمينا، وحضرها ما يزيد عن 60 شخصاً.

أكد خلالها عبد الكريم عيسى - عضو فرع المنظمة في تشاد، على أن جماعات الفكر المتطرف والإرهاب هم مفسدون فى الأرض، يخربونها ويستبيحون العِرض والأموال ويخربون الممتلكات الخاصة والعامة ويغذون الصراعات القبلية في البلاد لفرض سيطرتهم وأفكارهم الضالة والمشبوهة ومحاولة فرض دولتهم ا وخلافتهم المزعومة والوهمية، مناشداً الحضور من الشباب والرجال بضرورة بذل الجهد والعرق من أجل المحافظة على أمن واستقرار الوطن، وكذلك الحرص على تلقى علوم الدين من أصحاب الفكر الوسطي البعيد عن الغلو والتشدد، وأبرزهم علماء الأزهر الشريف.

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فيما نظم فرع المنظمة بباكستان ندوة تحت عنوان " وطن بلا إرهاب " بمدينة تبوكى، شارك فيها 200 طالباً من طلاب المدارس الإسلامية بالمدينة وعدد من أهالى المدينة ، ألقى خلالها الشيخ حافظ محمد أشرف الأزهرى – أمين عام الفرع – كلمته عن خطورة انتشار دعاة الإرهاب ومروجى الافكار المضللة تحت أسم الدين ، وسلط الضوء على أهمية الوعى بقضايا الأمن الوطنى وعدم الانجرار وراء الأفكار الهدامة التى تتخفى وراء قناع الدين ومحاولات التأثير على الشباب باستخدام الخطاب الدينى فى غير سياقه، مؤكداً على مسئولية كل فرد من أفراد المجتمع كل فى موقعه فى التصدى لهذه الافكار والمفاهيم الخاطئة والمساهمة فى حماية أمن الوطن وسلامته .