شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تضع ضوابط إعادة الشئ لأصله حفاظاً على حالة رصف الشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت محافظة الجيزة لائحه جديدة تشمل الضوابط المحددة لإعادة الشئ لأصله فيما يخص أعمال حفر شركات المرافق لتوصيل وإصلاح المرافق بالشوارع.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة خلال اللقاء الذى عقده مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بأن اللائحة التى تم إصدارها تأتى فى إطار الإجراءات التى تتخذها المحافظة لضمان إعادة شوارع المحافظة إلى حالتها الأولى بعد إجراء أعمال الحفر لتوصيل وإصلاح المرافق بصورة تجعلها صالحة لسير المشاة والسيارات وحفاظاً على أى استثمارات قد تم ضخها بتلك الشوارع.

وأشار المحافظ إلى أن الهدف من اللائحة هو تحديد الضوابط اللازمة وكذلك تحديد سعر المتر لرد الشىء لأصلة بالشوارع المرصوفة حديثاً التى لم يمر على رصفها أكثر من ثلاث سنوات أو المرصوفة من سنوات سابقة أو الترابية أو الحفر على الأرصفة، طبقا لأسعار المواد الخام والمحروقات وغيرها.

وأوضح المحافظ أن الوحدات المحلية بالمحافظة ومديرية الطرق ستقوم بتحصيل رسوم تصاريح الحفر من الجهات والهيئات المختلفة والأفراد بغرض إعادة الشىء لأصلة وتتم الأعمال من خلال قيام الأحياء ومديرية الطرق بأعمال رد الشىء لأصله بمعرفة إدارة صيانة الطرق بها ( للصيانات البسيطة) أو عن طريق عمالها ومعداتها بعد إجراء التوريدات اللازمة من ( خلطه اسفلتية – بلاط بانواعها – رمل- بتومين- انترلوك دقشوم وغيرها) طبقاً للقانون وذلك لاعمال الصيانة والترميمات البسيطة أو من خلال طرح أعمال رد الشىء لأصله على المقاولين المتخصصين للقيام بالعمل بمعرفتهم وعن طريق أدوات وخامات المقاول وصرف المستحقات المالية بعد إجراء أعمال المراجعة والمعاينة والقياس وخلافه.

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وأكد المحافظ أنه حال قيام الجهه الطالبة لأعمال الحفر بإعادة الشىء لأصله يتم سداد قيمة تأمين رد الشىء لأصله لضمان حسن تنفيذ الأعمال تحت إشراف الحى أو المديرية وتقوم الجهه الإدارية برد قيمة التأمين بعد التأكد من تنفيذ الأعمال على أكمل وجه ممكن بعد خصم نسبة 10% إشراف والمصاريف الإدارية المقررة قانونا .

وأضاف أنه لا يتم رد قيمة التأمين للجهه المنفذة لأعمال رد الشىء لأصله فى حال عدم التخلص نهائيا من ناتج الحفر ومخلفاته ونقله خارج الموقع إضافة إلى أنه يجب إلا يتم الردم بناتج الحفر أو استخدام المخلفات فى أعمال الردم، وعدم استخدام الرمال المحلية النظيفة الخالية من الشوائب أو عدم إصلاح المرافق التى تم إتلافها اثناء أعمال الحفر أو عدم تقديم إيصال نقل المخلفات للمقالب العمومية التابعة للمحافظة.

وأكد المحافظ على متابعة أعمال الحفر طبقا للتصريح الصادر من حيث الموقع والبرنامج الزمنى وإجراءات السلامة من خلال الحى أو المركز أو المدينة المختصة مشدداً على ضرورة التأكيد على القائمين على أعمال الحفر اتخاذ الاحتياطات الواجبة أثناء العمل من وضع العلامات الإرشادية والتحذيرية وإنارة اماكن الحفر ليلاً ويعتبر مسئول مسئولية كاملة عن ذلك.

كما وجه المحافظ بمراعاة تنفيذ أعمال الحفر وفقا للتوقيتات المحددة وبمساحة 500 متر حفر / أسبوع للشوارع الرئيسية وذلك حفاظا على الحالة المرورية وعدم اعاقتها مع مراعاة إصدار تصريح الحفر على الأرصفة كلما أمكن ذلك حفاظا على نهر الطريق.

وأشار المحافظ أنه فى حالة زيادة أطوال الحفر عن التصريح المستخرج للشركة المنفذة أو العمل بدون ترخيص يتم إضافة نسبة 50% غرامة الحفر بدون ترخيص مشيراً إلى أنه فى حالة القيام بأعمال الحفر ( طوارىء) يتم إخطار الجهة الإدارية والتنسيق فى سداد قيمة رد الشىء لأصله بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح أو الحفر.