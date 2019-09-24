شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع البحوث الإسلامية: العلم والقراءة طريق أمثل لبناء جيل مثقف قادر على العطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير محمد عياد في فعاليات ملتقى كبار العلماء والذي نظمته الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بعنوان: اقرأ وربك الأكرم بحضور قيادات الأزهر الشريف وعلماء هيئة كبار العلماء.

وقال الأمين العام إن هذا اللقاء يأتى فى إطار الجهود المستمرة للأزهر الشريف بجميع قطاعاته فى نشر العلم لتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الفكر المتشدد الذى تروج له الجماعات المتطرفة، وبأهمية العلم ودوره فى حماية العقول وتحصين الشباب وبناء الأوطان.

أضاف عياد أن العلم له أهمية كبيرة فى البناء والتنمية، والحث على الأخلاق الفاضلة، كما أن القراءة والمعرفة لهما دور كبير فى ضبط منظومة التعامل بين الناس، وبناء جيل مثقف قادر إدارة شئون حياته وتحمل المسئولية أمام نفسه وأمام مجتمعه.

Advertisements

ولفت إلى أن العلاقة بين الإيمان والقيم الفاضلة وحسن المعاملة بين أفراد المجتمع رسخت له السنة النبوية من مئات السنين وبينه حديث النبى صلى الله عليه وسلم عندما ربط بين الإيمان وإكرام الضيف وبين الإيمان والقول الحسن والإصلاح بين الناس.

أشار الأمين العام إلى أننا في مرحلة مهمة من تاريخ الوطن تحتاج إلى بناء جيل جديد لديه وعي بكل ما يدور حوله وعلى درجة عالية من الثقافة والمعرفة اللازمة لتخطي التحديات التي نواجهها، وهو ما يعمل عليه الأزهر الشريف من خلال جهود التوعية ونشر ثقافة الحوار بين الشباب.