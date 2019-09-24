الأوقاف تجرى اختبارات التصفية الأولية لمسابقة الإيفاد الدائم للأئمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى وزارة الأوقاف، اختبارات التصفية الأولية لمسابقة الإيفاد الدائم 2019م للأئمة، التى تجرى بنظام الاختبارات الشفوية بالمديرات الفرعية.

وتنتهى الاختبارات الإقليلمية، تمهيدا لعقد اختبارات التصفية النهائية بمرحلتيها التحريرية والشفوية للحاصلين على 70% فأكثر من الدرجة الكلية بالتصفية الأولية.

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وأكدت الأوقاف، أنه سيتم استبعاد غير المستوفين لشروط المسابقة متى ثبت ذلك فى أى مرحلة من مراحلها، مطالبة جميع المتسابقين التأكد من استيفاء جميع الشروط التي سبق الإعلان عنها.

وتجرى الاختبارات، فى القرآن الكريم، والفقه، والحديث والتفسير، والخطابة، وعلوم التلاوة وأحكام القراءة، التاريخ الإسلامى، والسيرة النبوية، والثقافة الإسلامية، للحاصلين على المؤهلات الأزهرية.