شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر الشريف يشارك فى احتفالية بعنوان "أنا ابن مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، فى احتفالية "أنا ابن مصر" التى نظمتها أكاديمية ناصر العسكرية، وشهد جناح الأزهر بالأكاديمية إقبالا كبيرا من الوفود المشاركة فى الاحتفالية من الدول العربية والأفريقية، حيث أشادت الوفود بما يقدمه الأزهر الشريف من جهود مضنية فى نشر قيم التسامح والمحبة والسلام، ومكافحة التطرف والإرهاب، والعمل على دعم التعايش السلمي بين أتباع الديانات المختلفة.

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وتوصيل رسالة الإسلام الوسطية لشتى دول العالم، فضلا عن دوره الكبير في غرس قيم الانتماء وحب الوطن لدى الشباب، من أجل النهوض بمصرنا الحبيبة. وشملت احتفالية "أنا ابن مصر" إقامة العديد من العروض العسكرية التاريخية، والعروض الفنية والمسرحية المتنوعة، والفلكلور الشعبي، وذلك بالتعاون مع العديد من مؤسسات الدولة، وبمشاركة وفود عسكرية من بعض الدول العربية والأفريقية.‎