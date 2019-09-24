شكرا لقرائتكم خبر عن الفلاحين: إنشاء بورصة للسلع يحمى صغار المزارعين ويمنع تقلبات الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن إنشاء بورصة السلع سوف يضع مصر على خريطة العالم لتداول السلع ويحمى صغار المزارعين والمواطنين من تقلبات الأسعار، مضيفا أن إنشاء البورصة السلعية تخلق شفافية فى التسعير، ويساهم على تصدير المنتجات لصغار المزارعين بعد استخراج شهادة ميلاد للمنتج يتم تداولها فى البورصة السلعية.

وأضاف نقيب الفلاحين، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن البورصة السلعية ستسهم فى جذب رؤوس الأموال الأجنبية، كما أنها ستعمل على زيادة قدرة الدولة على وضع الخطط المناسب لاحتياجاتها من السلع الأساسية التى قد تكون متداولة فى السوق المنظم، متابعا أن إنشاءها سيساعد على حل أزمات التسويق وتسعير المحاصيل ويضبط سوق السلع الزراعية التى طالما صدرت المشاكل جراء عدم استقرار الأسعار.

وأكد " أبو صدام" أنه يتوقع تنفيذ المشروع خلال شهر أكتوبر المقبل فى عدد من المحافظاتـ، مؤكدا أن البورصة السلعية سوف تساعد فى تقليل حلقات التداول بين المصنع والمستهلك النهائى التى طالما عانينا منها، مما يخفض تكلفة المنتج وبالتالى يعود بالنفع على المواطنين، لافتا إلى أن تنفيذ البورصة السلعية سوف يتم من خلال وضع شاشات عرض كبيرة فى المحافظات المستهدف تنفيذ المشروع بها، لتوضيح أسعار الفتح والإغلاق لكل السلع الغذائية، كآلية استرشاديه للتجار، حتى يعلم المواطنين أسعار كل سلعة بشكل لحظى مما يمنع استغلال واحتكار التجار ورفع الأسعار دون مبرر.