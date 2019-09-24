شكرا لقرائتكم خبر عن "العربية للتصنيع" تبحث مع شركة "تاليس" العالمية مجالات التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الفريق "عبد المنعم التراس"، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، "باسكال سوريس"، نائب الرئيس التنفيذى لشركة تاليس العالمية، لبحث أوجه التعاون والشراكة لتحديث إشارات خطوط السكك الحديدية والمترو وإقامة منظومة إتصالات متطورة لهذا المرفق الحيوى وفقا لمعايير الجودة العالمية، حيث تأتى الزيارة فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للهيئة بنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلى، فى مجال السكك الحديدية والتحول من التجميع إلى التصنيع بالتعاون والشراكة مع الخبرات العالمية .

تناولت المباحثات، الإمكانيات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع، وما تتمتع به شركة تاليس العالمية من خبرات في مجال الصناعات الدفاعية والإلكترونية، وإشارات السكك الحديدية والمترو، والتحول الرقمى والرقمنة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومجالات التصنيع المتعددة، وأشار"التراس "إلى تطلع الهيئة لعقد شراكة وتعاون حقيقى مع شركة تاليس وإطلاق مشروعات استثمارية مشتركة في مجال ميكنة إشارات حركة السكك الحديدية والمترو وأجهزة الاتصالات وإقامة منظومة تحكم متطورة لخطوط السكة الحديد وصناعة المزلقانات الإلكترونية .

من جانبها أشارت "باسكال سوريس" لاهتمام شركة تاليس بالمشاركة فى فرص الاستثمار الواعدة بالسوق المصرية، وأهمية الاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتحقيق الشراكة والتعاون فى العديد من أوجه التصنيع، مؤكدة سعى الشركة لتوطين التكتولوجيا الحديثة للمشروعات التى تنفذها الشركة في مصر وتدريب كوادر مصرية على هذه التكنولوجيا الحديثة، وهو ما رحب به الفريق "التراس" موضحا أن توجيهات القيادة السياسية واضحة فى هذا المجال، وهى توطين صناعة النقل بكافة قطاعاته فى مصر.