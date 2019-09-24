أمين "البحوث الإسلامية": الأزهر يبني أجيالا على درجة عالية من الثقافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الملتقى السابع لهيئة كبار العلماء يأتي في إطار الجهود المستمرة للأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، لنشر العلم لتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الفكر المتشدد الذي تروج له الجماعات المتطرفة، وبأهمية العلم ودوره في حماية العقول وتحصين الشباب وبناء الأوطان.

وأضاف عياد خلال فعاليات الملتقى السابع لهيئة كبار العلماء "اقرأ وربك الأكرم"، الذي عقد ظهر الثلاثاء، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أن العلم له أهمية كبيرة في البناء والتنمية، والحث على الأخلاق الفاضلة، والقراءة والمعرفة لهما دور كبير في ضبط منظومة التعامل بين الناس، وبناء جيل مثقف قادر إدارة شئون حياته وتحمل المسئولية أمام نفسه وأمام مجتمعه.

ولفت إلى أن العلاقة بين الإيمان والقيم الفاضلة وحسن المعاملة بين أفراد المجتمع، رسخت له السنة النبوية من مئات السنين وبينه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما ربط بين الإيمان وإكرام الضيف وبين الإيمان والقول الحسن والإصلاح بين الناس.

وأشار إلى أننا في مرحلة مهمة من تاريخ الوطن تحتاج إلى بناء جيل جديد لديه وعي بكل ما يدور حوله، وعلى درجة عالية من الثقافة والمعرفة اللازمة لتخطي التحديات التي نواجهها، وهو ما يعمل عليه الأزهر الشريف من خلال جهود التوعية ونشر ثقافة الحوار بين الشباب.