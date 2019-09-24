لعدم اكتمال النصاب القانوني.. تأجيل عمومية "النقض" للأحد المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أجلت محكمة النقض، انعقاد جمعيتها العمومية العادية، إلى الأحد المقبل، بعد عدم اكتمال النصاب القانوني الصحيح لانعقادها اليوم الثلاثاء.

وبدأ ظهر اليوم قضاة محكمة النقض في التوافد على مقر انعقاد الجمعية العمومية العادية للمحكمة والتي تنعقد بقاعة عبد العزيز باشا فهمي بدار القضاء العالي، إلا أن عدد الحضور لم يكمل النصاب القانوني الصحيح لانعقادها، لذلك تم تأجيلها للأحد المقبل.

وكان من المقرر أن تناقش الجمعية إقرار جدول أعمالها والمتعلق بترتيب الدوائر ومواعيد انعقادها وجدول الطعون المنظورة أمام كل دائرة، بالإضافة لاعتماد حركة الندب والترقيات وتفويض رئيس المحكمة في إدارة شئونها خلال العام القضائي الجديد.

وانضم إلى محكمة النقض 70 مستشارا من بين مستشاري الاستئناف، والنيابة العامة كأعضاء بالمحكمة، خلال الجمعية العمومية الماضية بالمحكمة في يونيو الماضي، كما تم ترقية 58 مستشارًا بالنقض إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض.