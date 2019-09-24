يقظة مباحث الزاوية الحمراء تحبط سرقة تاكسي بالإكراه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على شخصين لمحاولتهما سرقة سيارة أحد الأشخاص بالإكراه في الزاوية الحمراء.

أثناء مرور الرائد أحمد بدر، معاون مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبصحبته القوة المرافقة بشارع ترعة الإسماعيلية دائرة القسم تنامى لسمعهم صوت استغاثة أحد الأشخاص باستبيان الأمر، تمكنوا من ضبط كلا من "ع.ن"، عامل، ( لدية معلومات جنائية)، وبحوزته سلاح أبيض شفرة موس، و"ي.و" ، المطلوب للتنفيذ عليه في عدد 8 حكم حبس جزئي، وبحوزته عصا خشبية شومة مُثبت بها مسامير حال شروعهما في سرقة السيارة تاكسي كرهًا عن قائدها، "جمال" موظف، ومصاب بجرح قطعي بالرأس.

Advertisements

وبسؤال المجني عليه قرر بأنه حال سيره بالسيارة قيادته بشارع مكرم عبيد، دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، استوقفه المتهمان بدعوى توصيلهما للشارع محل الضبط، وعقب وصولهم فوجئ بقيامهما بتهديده باستخدام الأسلحة المضبوطة، بحوزتهما في محاولة لسرقة السيارة كرهاً عنه، وحال مقاومته لهما تعديا عليه بالضرب محدثان إصابته المشار إليها إلا أنه استغاث بالقوات وأمكن ضبطهما.

وبمواجهة المتهمان أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله العميد وليد أنيس، مأمور قسم الزاوية الحمراء، والمقدم أحمد مدحت فؤاد، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.