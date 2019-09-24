تجديد حبس فتاة العياط 45 يومًا لاتهامها بقتل سائق حاول اغتصابها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة العياط، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس "أميرة. أ"، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معها، لاتهامها بقتل سائق ميكروباص حاول اغتصابها بمنطقة العياط جنوب الجيزة.

وحضر حسن شومان المحامي، دفاع "أميرة" أمام قاضي المعارضات، المستشار محمد الجابري، ودفع بإخلاء سبيلها بأي ضمانات مالية تراها المحكمة كما دفع بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، لكون المتهمة لها محل إقامة معلوم، ولم يسبق الحكم عليها أو اتهامها في جريمة سابقة، ولكونها حدث وصغيرة السن ولخلو أوراق الاتهام من أي أدلة ضدها؛ ولورود التقرير الخاص بها يؤكد صحة روايتها وأقولها في تحقيقات النيابة.

يذكر قررت دائرة الجيزة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، قبول استئناف النيابة العامة شكلا على قرار إخلاء سبيلها، وقررت استمرار حبس المتهمة 30 يوما على ذمة التحقيقات.

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تلقى اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة بلاغا من العميد ياسر يوسف مأمور قسم شرطة العياط بوصول فتاة تبلغ من العمر 16 سنة، ديوان القسم للإبلاغ عن جريمة قتل "قتلته علشان أحافظ على شرفي".

التحريات الأولية التي أجراها العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع الجنوب والعقيد علي عبدالكريم مفتش مباحث فرقة العياط والبدرشين، توصلت إلى أن المجني عليه استدرج الفتاة بحجة تسليمها هاتف صديقها، وزعم بعدها توصيلها إلى مسقط رأسها بمحافظة الفيوم.

حسب التحريات وأقوال الفتاة فوجئت الأخيرة بالسائق يحاول تجريدها من ملابسها ومعاشرتها، فأمسكت سكينا بالسيارة وسددت له أكثر من 4 طعنات في الصدر، وسلمت نفسها للقسم.