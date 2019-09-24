مصر | ضبط عاطلين أثناء سرقتهما سيارة موظف بالإكراه بالزاوية الحمراء

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على عاطلين حاولا سرقة سيارة موظف فى الزاوية الحمراء، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية من قسم الزاوية، تنامى لسمعهم صوت استغاثة أحد الأشخاص، باستبيان الأمر، تمكنوا من ضبط "ع٠ن"، 25 سنة، عامل والسابق اتهامه فى القضية رقم 6719 لسنة 2016م الساحل " مخدرات " والمطلوب للتنفيذ عليه فى القضية رقم 6924 لسنة 2018م الساحل " مخدرات " والمقضى فيها بالحبس سنتان بجلسة وبحوزته سلاح أبيض " شفرة موس "، و"ى ٠م"، 43 سنة، عاطل والمطلوب للتنفيذ عليه فى عدد 8 حكم حبس جزئى ومستأنف ( تبديد، سرقة ) بإجمالى حبس 5 سنوات و8 شهور وبحوزته عصا خشبية " شومة " مُثبت بها مسامير حال شروعهما فى سرقة سيارة " تاكسى " كرها عن قائدها "جمال٠ م"، 59 سنة، موظف " مصاب بجرح قطعى بالرأس".

بسؤال المجنى عليه، قرر بأنه أثناء سيره بالسيارة قيادته بشارع مكرم عبيد، دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، استوقفه المتهمان بدعوى توصيلهما للشارع محل الضبط، وعقب وصولهم فوجئ بقيامهما بتهديده باستخدام الأسلحة المضبوطة، بحوزتهما فى محاولة لسرقة السيارة كرهًا عنه، وحال مقاومته لهما تعديا عليه بالضرب محدثان إصابته المشار إليها إلا أنه استغاث بالقوات، وأمكن ضبطهما بمواجهة المتهمان اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.