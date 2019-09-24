مصر | عاجل.. إحالة أوراق متهمين للمفتي بعد قتلهما سائق "توك توك" بشبرا الخيمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إحالة أوراق متهمين للمفتي بعد قتلهما سائق "توك توك" بشبرا الخيمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وذلك بعد أن قتلا عمدا المجني عليه سائق (توك توك) بأن استدرجاه إلى مكان بعيد عن أعين المارة بحجة توصيلهما لأحد الأماكن النائية، وما أن ظفرا به حتى عاجلاه بطعنة بمؤخرة عنقه بمطواة وقاما بإطلاق عيارا ناريا من سلاح ناري كان بحوزتهما قاصدين إزهاق روحه مما أودى بحياته على الفور.

واقترنت هذه الجناية بجناية أخرى في ذات الزمان والمكان سالف الذكر وهي سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه ليلا بالطريق العام حال كون المتهمين حاملين للأسلحة النارية والبيضاء.

واعترف المتهمان في أثناء مناقشتهما بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص في ارتكاب حوادث سرقات مركبات التوك توك ومتعلقات قائديها وتصريفهم المسروقات لدى ذات العميلين، وارتكابهم واقعتين سرقة مركبتين "توك توك" بدائرة مركز القناطر الخيرية وقسم ثان شبرا الخيمة، وأرشدوا عن المسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قضت محكمة جانايات شبرا الخيمة وأمن الدولة العليا، بإعدام متهمين لقتلهم سائق "توك توك " من أجل سرقتهعقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية كلا من المستشار محمد رشوان والمستشار ياسر عكاشه المتناوي وأمانة سر أشرف حسن، بإجماع الآراء إحالة أوراق متهمين لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في العقوبة المقررة بشأنهما.

وكان المتهمان قد اعترفا بتحقيقات النيابة العامة بارتكابهما الواقعة تفصيليا وقاما بتمثيل ومحاكاة الواقعة بمكان ارتكابها امام النيابة العامة كما إرشدا عن التوك توك والمسروقات.