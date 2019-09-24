مصر | سقوط عاطل انتحل صفة رجل شرطة للنصب على أصحاب الكافيهات بمصر الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط عاطل انتحل صفة رجل شرطة للنصب على أصحاب الكافيهات بمصر الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، فى القبض على عاطل انتحل صفة رجل شرطة للنصب على أصحاب المطاعم والكافيهات بمصر الجديدة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا يفيد بورود اتصال هاتفى لقسم شرطة مصر الجديدة، من "محمد.غ"، 29 سنة، صاحب كافيه للإبلاغ عن حضور أحد الأشخاص للكافيه ملكه وادعائه بأنه من رجال الشرطة وطلب منه مبلغ مالي نظير عدم تحرير محاضر مخالفات ضده فشك فى أمره وأبلغ عنه.

وانتقل ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة، وتمكنوا من ضبطه وتبين أنه "م٠ر"، 49 سنة، حاصل على دبلوم تجارة والسابق اتهامه فى قضيتين اخرهما 5891 لسنة 2019م مصر الجديدة " انتحال صفة ".

وبمواجهته بما جاء بأقوال المبلغ أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة وانتحاله صفة رجل شرطة، وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة اعترف بارتكابه 3 حوادث بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم بأسلوب انتحال صفة رجل شرطة، وأقروا بعدم تحريرهم محاضر بتلك الوقائع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.



ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم انتحال الصفة والنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالمخالفة للقانون.