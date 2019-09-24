مصر | سقوط تشكيل عصابي زوَّر رخص قيادة ومحررات رسمية بالوايلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط تشكيل عصابي زوَّر رخص قيادة ومحررات رسمية بالوايلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن ضباط مباحث القاهرة، في القبض على تشكيل عصابى تخصص فى تزوير رخص القيادة والمحررات الرسمية بالوايلى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، مفادها تزوير أحد الأشخاص رخص قيادة مهنية، وتم استدراجه وضبطه أمام مصلحة الأحوال المدنية بدائرة قسم شرطة الوايلي، حيث تبين أنه "حسام. ا. ح"، 22 سنة، حاصل على دبلوم صنايع وبحوزته رخصة قيادة ثالثة باسمه "مزورة"، رخصة قيادة أولى باسم "محمد. ع. ا "مزورة".

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بقيامه "على. م"، 50 سنة، فني كهربائى، و"جلال. ج"، 25 سنة، فني كهرباء بتكوين تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه فى اصطناع وتزوير المحررات الرسمية، وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية، حيث يقوم الثالث باصطناعها، وتوزيعها عن طريق الأول والثاني تم استهدافه وأمكن ضبطهما وضبط بحوزة الثاني 7 رخص قيادة مهنية "مزورة"، 5 تأشيرات سفر بأسماء مختلفة "معدة للتزوير".

كما تم ضبط بمسكن الثالث على جهاز كمبيوتر بمشتملاته، جهاز كمبيوتر "لاب توب"، 2 جهاز برنتر ألوان 892 رخصة خالية من البيانات "مزورة".

وبمواجهتهما بما جاء بأقوال الأول أيداها وأقرا باصطناع وتزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية باستخدام المضبوطات، وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

