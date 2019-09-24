مصر | شرطة مدينة نصر تستجيب لطلب رئيس جامعة الأزهر بتأمين محيط كلية البنات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة مدينة نصر تستجيب لطلب رئيس جامعة الأزهر بتأمين محيط كلية البنات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الازهر الشريف، عدة شكاوي من طالبات كلية البنات، بوجود متحرشين بهن آثناء سيرهم فى الطريق العام المؤدي للجامعة.

وتعود التفاصيل عندما وقف مجموعة من الشباب بسيارتهم الملاكي، وقامو بفتح "كبوت" السيارة بحجة انها عاطلة، واثناء وقفوهم، قامو بمضايقات الفتيات، واطلاق العبارات البذيئة، ومحاولة ملامستهن والتحرش بهن، مما دفع اثنان من شباب طلاب الأزهر بالدخول فى مشاحنات معهم، وغافلهم احدهم وقام بطلب شرطة النجدة، الذين حضرو على الفور وتم القبض عليهم قبل هروبهم.

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وقامت الفتيات بإرسال الشكاوي عن طريق الفيس بوك ووسائل التواصل الاجتماعي، عن مدي أستياءهن مما حدث ويطلبن من الدكتور محمد المحرصاوي تآمين محيط الجامعة واستجاب المحرصاوى على الفور وبالتواصل مع الجهات المسئؤلة وقوات مباحث شرطة مدينة نصر، تم وضع عدد من دوريات رجال الشرطة على مدار محيط جامعة البنات وعلى طول الشارع الرئيسي.

ونذكر أن في وقت سابق قاما الدكتور المحرصاوي بالاستجابة لمطالب الطلاب حرصا على سلامتهم بعمل سلم مشاة امام مدخل الجامعة بعد ازياداد حالة الوفيات والحوداث امام الطريق الرئيسى.

كما حرص رئيس الجامعة على مصلحة ابنائه الطلاب، عندما وصله شكوي بعدم تسكين طلاب الفرقة الثانية الحاصلين على تقدير جيد جدا بالمدينة الجامعية، ومعاناتهم من السكن الخارجى ومما يرون من غلاء الايجار الخارجى، فوعدهم بحل لهذة المشكلة، وبالفعل قام بآصادر التعليمات الى توفير سكن لطلاب الفرقة الثانية وتم تحديد موعد تسكينهم من بداية شهر آكتوبر المقبل.