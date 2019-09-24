مصر | التحقيق مع حداد لسرقته 120 ألف جنيه من داخل مصنع رخام بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيق مع حداد لسرقته 120 ألف جنيه من داخل مصنع رخام بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة البساتين الجزئية، التحقيق مع حداد لسرقته 120 ألف جنيه من داخل مصنع رخام فى منطقة البساتين، كما طالبت النيابة العامة من المباحث سرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه وعما اذا كان له نشاط إجرامى.

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة البساتين بورود بلاغ من "محمد. ص"، 40 سنة، صاحب مصنع رخام كائن "المنطقة الصناعية " دائرة القسم باكتشافه كسر خزينة المصنع ملكه، وسرقة مبلغ 120 ألف جنيه من داخلها، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وأضافت التحقيقات أنه بالانتقال وإجراء المعاينة تبين وجود آثار عنف وتلف بالخزينة، وتبين سلامة جميع منافذ المصنع، بإجراء التحريات، وبتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "غ. ج"، 27 سنة، حداد كريتال " شقيق مالك المقهى المواجه لمكان الواقعة.

وأشارت التحقيقات أنه عقب تقنين الإجراءات إعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، تمكن ضبط المتهم، وبمواجهته بالتحريات والمعلومات أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة، تم بإرشاده بمسكنه ضبط المبلغ المالي المستولى عليه، والعتلة الحديدية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، باستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة.

وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

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وتنص المادة المادة 317 على أن يقوم بالسرقة يعاقب بالحبس مع الشغل على السرقة التي تحدث في مكان مسكون أو في أحد المحلات المعدة للعبادة.

على السرقة التي تحصل في مكان به حائط ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

على السرقة التي تكون ليلا.

أن تكون السرقة بين شخصين أو أكثر.

على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب.