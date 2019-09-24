أخبار مصر | علاء عابد: السيسي أقنع العالم بأن الرعاية الصحية حق من حقوق الإنسان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علاء عابد: السيسي أقنع العالم بأن الرعاية الصحية حق من حقوق الإنسان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي لنجاحه في إقناع العالم بأن الرعاية الصحية حق من حقوق الإنسان لتحقيق حياة كريمة لشعوب العالم، مُشيدًا بتأكيد الرئيس السيسى خلال مشاركته في أعمال الاجتماع رفيع المستوى حول الرعاية الصحية الشاملة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك على ضرورة العمل على تعزيز الرعاية الصحية كحق من حقوق الإنسان لتوفير حياة كريمة.

وقال عابد، إن تقدير الرئيس السيسي لرؤية منظمة الصحة العالمية ومد مظلة الرعاية الصحية للجميع دون استثناء يتطلب من هذه المنظمة الدولية بذل المزيد من الجهود لتوفير الرعاية الصحية في مناطق الصراعات والحروب والدول الفقيرة على مستوى العالم خاصة أن هناك تقريرًا أمميا جديدًا كشف عن أن حوالي 5 مليارات شخص قد لا يحصلون على الرعاية الصحية في عام 2030، ما لم تقم البلدان بسد الثغرات الكبيرة في التغطية الصحية.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجلس الأعمال للتفاهم الدولي مع المديرين التنفيذيين لكبرى الشركات الأمريكية وذلك على هامش مشاركة الرئيس السيسي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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وأكد الرئيس السيسي أن مصر قامت بتدشين خريطة استثمارية شاملة تمكن المستثمرين من اتخاذ قرارات ورؤية واضحة، كما وضعت استراتيجية طموحة لتصبح البلاد مركزا إقليميا للطاقة.

وكان شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في نيويورك في عشاء العمل الذي نظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، الذي يضم في عضويته عددا من مديري كبرى الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول والمحافظ المالية في الولايات المتحدة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه باللقاء مجددا مع أعضاء المجلس، الأمر الذي يجسد روح التعاون المتميز بين مصر والولايات المتحدة، مؤكدا حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الأمريكية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.

وأشاد الرئيس السيسي، بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال الأعوام القليلة الماضية، موضحا في هذا الصدد ما توفره المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها فى مصر من فرص استثمارية متنوعة، وفي مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، والتي تتضمن عددا من المناطق الصناعية واللوجستية الكبرى، وهو ما يوفر فرصا واعدة للشركات الأمريكية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، التي تربطنا بالعديد منها اتفاقيات للتجارة الحرة، لا سيما في المنطقتين العربية والأفريقية.