أخبار مصر | لإعادة الشيء إلى أصله.. محافظة الجيزة تضع ضوابطا للحفاظ على حالة الشوارع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لإعادة الشيء إلى أصله.. محافظة الجيزة تضع ضوابطا للحفاظ على حالة الشوارع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محافظة الجيزة، لائحة جديدة تشمل الضوابط المحددة لإعادة الشئ لأصله، فيما يخص أعمال حفر شركات المرافق لتوصيل وإصلاح المرافق بالشوارع.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، خلال اللقاء الذي عقده مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بأن اللائحة التي تم إصدارها تأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها المحافظة لضمان إعادة شوارع المحافظة، إلى حالتها الأولى بعد إجراء أعمال الحفر لتوصيل وإصلاح المرافق بصورة تجعلها صالحة لسير المشاة والسيارات، وحفاظًا على اى استثمارات قد تم ضخها بتلك الشوارع.

وأشار المحافظ إلى أن الهدف من اللائحة هو تحديد الضوابط اللازمة وكذلك تحديد سعر المتر لرد الشىء لاصلة بالشوارع المرصوفة حديثًا، التي لم يمر على رصفها أكثر من ثلاث سنوات او المرصوفه من سنوات سابقة او الترابية او الحفر على الأرصفة، وذلك طبقا لأسعار المواد الخام والمحروقات وغيرها.

وأوضح المحافظ، أن الوحدات المحلية بالمحافظة ومديرية الطرق ستقوم بتحصيل رسوم تصاريح الحفر من الجهات والهيئات المختلفة والأفراد بغرض إعادة الشىء لأصلة، وتتم الأعمال من خلال قيام الأحياء ومديرية الطرق بأعمال رد الشىء لأصلة بمعرفة إدارة صيانة الطرق بها (للصيانات البسيطة) أو عن طريق عمالها ومعداتها، بعد إجراء التوريدات اللازمة من (خلطه اسفلتية – بلاط بانواعها – رمل- بتومين- انترلوك دقشوم وغيرها) طبقًا للقانون، وذلك لأعمال الصيانة والترميمات البسيطة، أو من خلال طرح اعمال رد الشىء لأصلة على المقاولين المتخصصين للقيام بالعمل بمعرفتهم وعن طريق أدوات وخامات المقاول وصرف المستحقات المالية بعد إجراء أعمال المراجعة والمعاينة والقياس وخلافه.

وأكد المحافظ أنه فى حالة قيام الجهة الطالبة لأعمال الحفر بإعادة الشىء لأصلة، يتم سداد قيمة تأمين رد الشىء لأصلة لضمان حسن تنفيذ الأعمال، تحت اشراف الحي او المديرية وتقوم الجهة الإدارية برد قيمة التامين بعد التأكد من تنفيذ الأعمال على أكمل وجه ممكن بعد خصم نسبة 10% أشراف والمصاريف الإدارية المقررة قانونا.

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ونوه بأنه لا يتم رد قيمة التامين للجهة المنفذة لأعمال رد الشىء لاصلة فى حال عدم التخلص نهائيا من ناتج الحفر ومخلفاته ونقله خارج الموقع، إضافة انه يجب إلا يتم الردم بناتج الحفر أو استخدام المخلفات فى أعمال الردم، وعدم استخدام الرمال المحلية النظيفة الخالية من الشوائب او عدم اصلاح المرافق التى تم إتلافها اثناء اعمال الحفر او عدم تقديم ايصال نقل المخلفات للمقالب العمومية التابعة للمحافظة.

ولفت إلى متابعة أعمال الحفر طبقا للتصريح الصادر من حيث الموقع والبرنامج الزمني وإجراءات السلامة من خلال الحي أو المركز او المدينة المختصة، مشددًا على ضرورة التأكيد على القائمين على أعمال الحفر اتخاذ الاحتياطات الواجبة أثناء العمل من وضع العلامات الإرشادية والتحذيرية وإنارة أماكن الحفر ليلًا ويعتبر مسئول مسئولية كاملة عن ذلك.

كما وجه المحافظ بمراعاة تنفيذ أعمال الحفر، وفقا للتوقيتات المحددة وبمساحة 500 متر حفر أسبوع للشوارع الرئيسية، وذلك حفاظا على الحالة المرورية، وعدم إعاقتها مع مراعاة إصدار تصريح الحفر على الأرصفة كلما أمكن ذلك حفاظا على نهر الطريق.

وأشار المحافظ إلى أنه فى حالة زيادة أطوال الحفر عن التصريح المستخرج للشركة المنفذة او العمل بدون ترخيص، يتم إضافة نسبة 50% غرامه الحفر بدون ترخيص، مشيرًا انه فى حالة القيام بأعمال الحفر (طوارىء)، يتم إخطار الجهة الإدارية والتنسيق فى سداد قيمة رد الشىء لاصله بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح أو الحفر.