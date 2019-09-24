أخبار مصر | لفتة إنسانية.. بيان هام لـ"التعليم" بشأن طالب المنوفية الذي أصيب في رأسه بسبب "مروحة"

وأكد محمد عمر، أن المديرية أصدرت تقريرا مفصلا بالواقعة، جاء فيه: "بشأن ما ورد إلينا من إدارة أشمون التعليمية ما يفيد بإصابة الطالب عمرو محمد مصطفى إسماعيل بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة عمر بن الخطاب بكفر قورص التابعة لإدارة أشمون التعليمية بالمنوفية بجرح بالرأس أثناء الفسحة، وذلك بسبب صعود الطالب على المقاعد داخل الفصل، ونظرًا لأنه طويل القامة اصطدم بمروحة السقف حيث أنها كانت مغلقة ولا تعمل وتم نقل الطالب إلى مستشفى الرواد الخاصة وتم عمل أشعة على الرأس وتبين أن الجرح سطحي، وتم إسعاف الجرح بثلاثة غرز".

واستكمل التقرير: "وقام مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بالاتصال بولي أمر الطالب للاطمئنان على الطالب وتم التوجه إلى منزل الطالب أيضًا للاطئنان عليه وأفاد مدير المديرية بأن الطالب فى حالة جيدة وقد حضر المجموعة المدرسية أمس بالمدرسة".