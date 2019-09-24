أخبار مصر | برلماني يثني على تصريحات "ترامب" بشأن مصر والسيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يثني على تصريحات "ترامب" بشأن مصر والسيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب محمد هانى الحناوي، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى لا يعرف إلا لغة واحدة وهى الصدق الصراحة والوضوح، مُشيرًا إلى أن أكبر دليل على ذلك تأكيد الرئيس السيسى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال القمة التى جمعتهما بنيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة أن سعى الإسلام السياسى للسلطة سيبقى حالة عدم الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وأن الرأى العام فى مصر لا يستطيع ولا يقبل أن يحكمه الإسلام السياسى.

وأثنى الحناوى، على تأكيد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن مصر لها زعيم حقيقى وقائد عظيم ومحترم وأن مصر لديها مكانة خاصة لدى الولايات المتحدة الأمريكية وأن زوجته "ميلانيا" زارت الأهرامات وانبهرت بها كثيرًا، وأكدت أن مصر بلد جميل بمثابة تأييد تام من واشنطن لرؤية القاهرة، وأوضح النائب محمد هانى الحناوي، عضو مجلس النواب، أن هذه التصريحات من " ترامب " تؤكد ان مصر بقيادة الزعيم البطل الرئيس السيسى لها مكانة خاصة وكبيرة لدى الرئيس الامريكى ولدى الولايات المتحدة الأمريكية.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، بـ الزعيم الحقيقي"، وذلك خلال لقائه مساء أمس.

والتقى ترامب، السيسي، الذي وصل إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وخلال اللقاء، وصف ترامب، الرئيس السيسي بأنه "زعيم حقيقي".

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وفي تعليقه على المظاهرات المزعومة الأخيرة في مصر، قال ترامب: "أعتقد أن الجميع لديهم تظاهرات واحتجاجات، حتى الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، كان هناك تظاهرات واحتجاجات في عهده في الشارع".

ووصف ترامب، نظيره المصري بأنه "قائد عظيم محترم"، مضيفا: "قبل أن يأتي للسلطة في مصر كانت هناك فوضى".

ومن جهته، اتهم السيسي قوى "الإسلام السياسي" بمحاولة زعزعة الاستقرار في بلاده، قائلا: "الشعب المصري لم ولن يقبل بحكم الإسلام السياسي".

وأكد الرئيس السيسي، أن الاجتماعات المتبادلة مع ترامب تعكس التفاهم الكبير بين البلدين.

وفي تطرقه إلى التوتر الراهن في منطقة الخليج، قال السيسي، إن القاهرة تقدر عاليا "حكمة" الرئيس الأمريكي في التعامل مع الخيار العسكري في منطقة الخليج كـ "خيار أخير" لحل هذه الأزمة.

