أخبار مصر | وزير الأوقاف: الدين الحقيقي هو فن صناعة الحياة لا الموت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف: الدين الحقيقي هو فن صناعة الحياة لا الموت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن ديننا هو دين السلام، رسالتنا للعالم كله وللإنسانية جمعاء هي السلام، نؤمن بحق المختلف معنا دينيا أو عرقيا أو مذهبيا بحقه في التنوع والاختلاف ونعد ذلك ثراء للمجتمعات والدول، مادام ذلك في إطار الاحترام المتبادل والحقوق والواجبات المتبادلة بين أبناء الوطن الواحد أو بين بني البشر جميعا.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر "الإسلام وحوار الثقافات" بموسكو أن أكثر الدول إيمانا بالتنوع والتعددية وأكثرها حرصا على العيش السلمي المشترك بين أبنائها واحترام الإنسان كونه إنسانا بغض النظر عن دينه أو لونه أو جنسه، هي أكثر الدول أمنا وأمانا ورقيا وتحضرا واستقرارا ونماء، أما المجتمعات والدول التي لم تبذل جهدها في ترسيخ مفاهيم العيش المشترك ووقعت في شراك الحروب الدينية أو المذهبية أو الطائفية أو العرقية بين أبنائها دخلت في دوائر من الفوضى والهدم لا تبقي ولا تذر.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن رسالتنا تقوم على عمارة الدنيا بالدِّين وليس تخريبها باسم الدين، فكل ما يدعونا إلى البناء والتعمير وصنع الحضارة فذاك صحيح الدين، وحيث تكون مصالح البلاد والعباد فثمة صحيح الأديان والخطاب الديني المستنير، وحيث تكون الكراهية والبغضاء والهدم وتخريب الأوطان فثمة ما يتناقض وكل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية السوية، فالدين الحقيقي هو فن صناعة الحياة لا صناعة الموت.

وأكد "جمعة" أن الفهم الصحيح للدين يرسخ ويعمق أسس الحوار والتعارف بين الناس جميعا، ويدعو إلى احترام الإنسان كونه إنسانا.

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وأشار الدكتور محمد مختار جمعة، إلى العمل على تخليص الدين من التوظيف السياسي والمتاجرة به سواء من قبل بعض الجماعات أو بعض الدول.

ونوه بترسيخ وتقوية مفهوم الدولة الوطنية واحترام علمها ونشيدها الوطني وسائر راياتها وشعاراتها المادية والمعنوية وعلى تحقيق أمنها وأمانها وتقدمها ورقيها وازدهارها.

وأشار إلى التكاتف في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف وأن نكون على قلب رجل واحد في مواجهته، لا سيما أنه صار عابرا للحدود والقارات سواء أكان عبورا مباشرا بانتقال عناصره أو أفكاره أم عبورا غير مباشر عبر مواقع التواصل الحديثة والعصرية.

