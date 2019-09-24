أخبار مصر | تحرك برلماني حول أزمة بيع مخبز الشيخ زايد المليوني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرك برلماني حول أزمة بيع مخبز الشيخ زايد المليوني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن أزمة بيع مخبز الشيخ زايد المليوني.

وقال "فؤاد" أن الحكومة تعتزم بيع مخبز الشيخ زايد المليوني والذي تم إنشاؤه في عام ٢٠١١م، بتكلفة وصلت إلى ٤٨ مليون دولار، من قبل إدارة المنح والمساعدات بوزارة التموين وينتج مليون رغيف شامي يوميا، لافتا إلى أن ذلك يعد إهدارا للمال العام ويشير إلى وجود غياب تام للأهداف الاقتصادية، مُضيفا أن الأزمة الحقيقية في ضعف نسبة مبيعات المخبز هي الذوق العام حيث ينتج المخبز عيش شامي بينما الذوق العام يحتاج إلى العيش البلدي "بردة"، وفي هذا الإطار قد عرض مجلس أمناء مدينة الشيخ زايد تحمل تكلفة تحويل وتعديل خطوط الإنتاج إلي عيش بلدي والتي تبلغ ٥ مليون جنيه، إلا أن هناك نية مبيتة للبيع دون السعي لحل المشكلات التي ستحقق نسبة مبيعات مرتفعة.

وأوضح النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن حل أزمة مبيعات الخبز في التحويل للعيش البلدي، وكذلك التصريح لهم بفتح منافذ في مناطق متفرقة، وتوفير ماكينات صرف خبز تكفي توزيع هذا الإنتاج الضخم، مُطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلي اللجنة الاقتصادية، لبحثه واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.

كما تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس رئيس مجلس النواب، موجه إلى كلا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، بشأن تحديد الاستراتيجية التي تتبعها الحكومة لحماية الصناعات المحلية.

وقال "فؤاد"، في طلب الإحاطة أن اللجنة رقم 222 المشكلة من رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها وزارتي الزراعة والتموين وجميع الجهات المسؤولة والرقابة في مصر ومنهجها وزارة الداخلية ممثلة في شركة أمان والرقابة الإدارية والمخابرات، التي تجتمع شهريا قررت استيراد 250 ألف طن من الدواجن ومصنعاتها، وذلك لوجود اكتفاء ذاتي محلي، ما دفع الدكتور نبيل درويش رئيس اتحاد منتجي الدواجن إلى تقديم شكر نيابة عن الاتحاد للقيادة السياسية وزارة الزراعة.