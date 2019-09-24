أخبار مصر | فرج عامر: قمة السيسي وترامب أكدت الاحترام الكبير من واشنطن لمصر وقائدها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر: قمة السيسي وترامب أكدت الاحترام الكبير من واشنطن لمصر وقائدها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال القمة الثنائية التي عقدها مع الرئيس الامريكى دونالد ترامب بنيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة كان واضحًا وصريحًا عندما أكد إن سعى الإسلام السياسي للسلطة سيبقى حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأن الرأى العام فى مصر لا يستطيع ولا يقبل أن يحكمه الإسلام السياسى.

وقال عامر، إن تأكيد الرئيس ترامب خلال القمة أمام العالم أجمع بأن مصر لها زعيم حقيقي وقائد عظيم ومحترم وأن مصر لديها مكانة خاصة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وأن زوجته "ميلانيا" زارت الأهرامات وانبهرت بها كثيرًا، وأكدت أن مصر بلد جميل هو دليل قاطع على العلاقات الخاصة التى تربط الرئيس الامريكى بالرئيس السيسى، وأكد ترامب أن المصريين أحسنوا الترحاب بنا، مشيرًا إلى أن الصور التي تم التقاطها لن تُنسى، مُشيرًا إلى أن نظرة الرئيس ترامب لمصر وقائدها تؤكد للعالم كله الاحترام والتقدير الكبيرين من واشنطن تجاه القاهرة.

كما أعرب المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ارتياحه الشديد بحالة الانطباع الجيد عن مصر والتي ظهرت فى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرًا إلى أن مصر لديها مكانة خاصة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

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حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الإثنين، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس الأمريكي أعرب عن ترحيبه بالرئيس السيسي، مؤكدًا تقديره لشخصه، ومشددًا على حرص الإدارة الأمريكية على تفعيل أطر التعاون الثنائي المشترك، وتعزيز التنسيق والتشاور الاستراتيجي القائم بين البلدين وتطويره خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في ضوء الدور المصري المحوري بمنطقة الشرق الأوسط، باعتبارها دعامة رئيسية لصون السلم والأمن لجميع شعوب المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء حرص مصر على تعزيز وتدعيم علاقات الشراكة المتميزة بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية دور تلك الشراكة في تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتطلع مصر لمزيد من التنسيق والتشاور مع الولايات المتحدة بشأن مختلف قضايا المنطقة.